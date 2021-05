L'Inter prepara il futuro e pensa al sostituto di Samir Handanovic, che nonostante uno scudetto vinto, non è reduce da una grande stagione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.“Quella che si chiude tra una settimana non è stata la migliore stagione dioggettivamente oltre i suoi demeriti. Ma un calo non può non esserci, è nella natura delle cose., che poi un anno più tardi effettivamente ha rilevato la titolarità di Buffon. Ecco, l’Inter oggi ha un’idea simile: mettere vicino ad Handanovic un portiere alla stessa altezza. L’obiettivo non è tanto creare concorrenza, quanto preparare l’avvicendamento in un ruolo nel quale per nove campionati non c’è mai stata discussione”.Per il ruolo di titolare del futuro, la Gazzetta dello Sport sceglie due nomi su tutti.dell’Udinese. All’Inter lo stimano e non lo nascondono:, magari con contropartite. Non semplice.del Verona, che però ha una carta d’identità meno accattivante per il discorso di cui sopra. Nel dubbio, sarebbe buona cosa chiedere un consiglio in casa: Handa ha dimostrato di intendersene”.