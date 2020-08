Insieme ad Antonio Conte per presentare in conferenza stampa la gara contro il Getafe è intervenuto il capitano Samir Handanovic.



STIAMO BENE - "Tutte le squadre ragionano alla stessa maniera. Noi stiamo bene, anche fisicamente, siamo pronti a dare il massimo. Poi dove ci porterà il nostro massimo non lo sappiamo".



NUOVA DIFESA - "La nostra forza è che fisicamente e psicologicamente stiamo bene, lo abbiamo dimostrato soprattutto nelle ultime 3-4 partite, in cui tutti ci siamo preoccupati di non prendere gol, non solo portiere e difensori. E' cresciuta la cazzimma. Questo sarà fondamentale anche per questa competizione che ci aspetta".



VINCERE - "Sì, senza aggiungere altro. Domanda semplice, risposta semplice, dico di sì".