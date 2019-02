Intervenuto a Sky Sport, il capitano dell'Inter, Samir Handanovic ha parlato ai del pareggio per 3-3 ottenuto in extremis contro la Fiorentina.



IL RIGORE - "L'hanno visto tutti: c'era prima fallo su D'Ambrosio, poi il rigore non c'è. Non c'è bisogno di parlare: si vede tutto troppo bene. Adesso siamo arrabbiati, anzi: incazzati. Ma è normale​".



LA GARA - "Sì, loro sull'1-3 erano non dico morti ma correvano dietro la palla. Poi quella punizione di Muriel li ha rimessi in gioco. Sul terzo gol ci siamo abbassati un po' troppo... Ci sono stati degli errori, commessi da parte di tutti".



LA PUNIZIONE E IL VENTO - "Il vento gli ha dato una spinta e una velocità in più. Si è visto, lo ha detto anche lui. Ha tirato in modo perfetto: un gran gol, ma sul palo mio...".



ICARDI - "Non possiamo parlare ogni giorno di questo...".