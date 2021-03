Al termine della vittoria sull'Atalanta, Samir Handanovic ha parlato a Sky: "Ci aspettavamo una partita difficile, l'Atalanta è ottima squadra contro cui non è facile giocare. Abbiamo sofferto, ma è giusto, si vince anche così: questa è la strada. I dettagli spostano queste partite: nel primo tempo loro hanno colpito due volte, poi siamo stati bravi a non prendere gol e a segnare. L'importante è sempre vincere. Difesa? Tutto parte dall'allenamento quotidiano, abbiamo settimane piene per correggere gli errori. Giocando ogni 3 giorni non era possibile. Essere usciti dall'Europa è una grande delusione e una ferita aperta, ma ci ha dato la possibilità di allenarci meglio. Scudetto? Bisogna giocare come abbiamo fatto fin qui, palleggiando e soffrendo. Non si vince solo col bel gioco, bisogna saper vincere".