Anche il portiere e capitano dell'Inter, Samir Handanovic, è intervenuto in conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi per presentare la sfida contro il Real Madrid di Champions League.



ATTACCO REAL - "Il Real Madrid ha attaccanti in grande forma, appena toccano il pallone fanno gol. Li ho seguiti e guardati spesso, ma starà a noi limitarli e fermarli. Li conosciamo, li abbiamo già incontrati l'anno scorso".



OBIETTIVO? MIGLIORARE - "Il nostro obiettivo è passare il turno, questa Inter ha più esperienza ed è più consapevole. Negli anni passati qualcuno è stato più bravo o noi non siamo stati all'altezza. Ma quello ormai è il passato".