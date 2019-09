Al calciomercato hanno detto no, grazie. E Lotito li premia, concedendo loro una clausola rescissoria importante. Milinkovic e Correa sono stati ambiti sul mercato, lo saranno ancora, se la Lazio dovesse confermare le aspettative e lottare seriamente per il quarto posto. Chi arriva con un'offerta monstre può partire, questa è la nuova politica di Lotito.



POLITICA DI LOTITO - Il presidente non trattiene nessuno, ma vuole incassare, e molto. Per questo motivo, come riporta Cittaceleste.it, inserirà due clausole importanti negli adeguamenti a Correa e Milinkovic. Il centrocampista serbo potrà svincolarsi per 120 milioni, il «Tucu» per 80. E, se la loro stagione dovesse brillare per qualità e rendimento, qualcuno disposto a investire potrebbe anche arrivare...