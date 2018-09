Tutto fatto, firmati i rinnovi di Immobile e Milinkovic Savic. L'attaccante della Lazio vede finalmente premiata una stagione incredibile, da capocannoniere di campionato ed Europa League, il serbo si è consacrato come big a livello europeo. Il mercato li ha sfiorato entrambi: su Immobile ha fantasticato a lungo il Milan, Milinkovic è stato al centro di una lunga estate di indiscrezioni e colpi di scena.



RINNOVI LAZIO - Ora i rinnovi sono firmati. Come riporta il Corriere dello Sport i due hanno già firmato il rinnovo, ma ancora non è arrivato l’annuncio. La Lazio vuole aspettare: questa è una settimana molto delicata, con 3 gare in 7 giorni. C'è il derby alle porte, la società buole aspettare. È possibile che la notizia del nuovo contratto arrivi dalla società la prossima settimana: Immobile e Milinkovic guadagneranno 3 milioni netti all’anno, l’attaccante con i bonus può arrivare complessivamente a 4 mentre il centrocampista a 3,5.