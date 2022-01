L'Hannover 96, che milita in seconda serie tedesca, ha fatto firmare il primo contratto da professionista, fino al 2025, a Nicolò Tresoldi, 17enne figlio d'arte italiano. Il padre, Emanuele Tresoldi, era un terzino che giocò nell'Atalanta e vinse un Europeo Under 21. Il figlio Nicolò invece è un centravanti che ha sfondato reti in tutte le categorie giovanili con l'Hannover, e spera di arrivare a farlo anche in prima squadra.