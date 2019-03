In un'intervista a ESPN, Harry Kane ha rivelato di essere un grande appassionato di football americano, e di essersi ispirato alla determinazione della leggenda vivente Tom Brady, quarterback dei New England Patriots, quando era ancora un giovane attaccante che faticava a mettersi in mostra. Non solo. Il 26enne centravanti del Tottenham e della nazionale inglese ha aperto all'ipotesi di provare un'esperienza in NFL dopo il ritiro dal calcio: "Sì, è qualcosa che vorrei provare fra 10-12 anni. Se giochi in Premier League e ai Mondiali di calcio e poi passi alla NFL, potresti poi essere considerato uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi?". Chissà che un domani la precisione di Kane coi palloni da calcio non possa esprimersi con quelli ovali da football...