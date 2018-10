Hart e la dedica speciale del Manchester City: "Sarà sempre parte di me".



Intanto l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola racconta: "Mandare via Hart è stata la decisione più difficile della mia carriera da tecnico. Siamo stati poco insieme, ma è sempre stato un professionista esemplare, anche nel modo di reagire alla mia scelta. In genere un giocatore è portato a pensare a se stesso, ma Joe mi disse che capiva perfettamente le mie ragioni. Ho apprezzato molto il suo comportamento e quello del suo entourage. So che è stato difficile per i tifosi e per tutto il club accettare questa scelta, anche perché aveva avuto un rendimento eccezionale vincendo tanti titoli, fa parte della storia del club per tutto quello che ha fatto qui al City".