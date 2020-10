, chitarra, pianoforte e sassofono. Inglese,, spagnolo e tedesco. Una borsa di studio ad. Tutto questo fa pensare a un sottofondo di musica classica, un camino acceso, un plaid, un libro aperto e un intellettuale comodamente seduto sul divano, magari con bicchiere di brandy appoggiato sul bracciolo, che si sistema i suoi occhiali da vista. E invece no. Il violinista che parla tante lingue e che ha detto no a una borsa di studio ad Harvard ora gioca. A calcio. Con la 9 sulle spalle. Allenato da un Loco.Fatto a 35 chilometri da, cresciuto nel, è stato preso dal Chelsea in giovane età, ma coi Blues ha giocato solamente con l'Under 23. Poi, un giro di prestito infinito, molto italiano (direbbe Stanis La Rochelle): ​MK Dons, Derby, Middlesbrough, Crystal Palace, Norwich, Burnley, ancora Middlesbrough. 1 gol solo in Premier, tanti, tantissimi in Championship. Il Cacia d'Inghilterra, mettiamola così: una certezza in B, un enigma in Serie A.Prima la continuità: 25 gol in due stagioni in(che fanno 61 in 167 match considerando le esperienze precedenti), poi i 6 in 6 partite di Premier. Mai successo, visto che era fermo a 1 in 27 partite, segnato col Middlesbrough. Un cambio di rotta per il 9 dei Whites, che ieri ne ha fatti 3 all'Aston Villa che ne aveva rifilati 7 al Liverpool campione. "​Luie che si sacrifica tanto per la squadra. E' generoso. E penso che la sua crescita sia tutto merito suo, più che mio" le parole di Bielsa. Che lascia spazio al suo 9.@AngeTaglieri88