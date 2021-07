ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera:? Se l'arbitro non avesse fischiato, credo che nessuno l'avrebbe controllato al Var. Ma poiché l'ha assegnato perché dal suo angolo visuale ha visto un tocco molto-molto-molto leggero, allora credo che il Var abbia voluto salvare la sua scelta per togliergli pressione"."Negli ultimi dieci anni il calcio italiano è cambiato drasticamente e si segna molto di più. La Nazionale sa difendersi, ma pensa prima di tutto a come fare gol. È la strada che sta prendendo da anni il football, l'Italia l'ha seguita e per questo è in finale".Non ha perso l’aggressività e la solidità, perchésanno come si difende bene e persarà l’esame di laurea. Ma il resto della squadra pensa ad attaccare".ha un potenziale incredibile e sull’altra fascia l’energia che sprigionavaera fantastica. Una perdita tremenda per l’Italia"."Credo che l’Italia abbia dovuto affrontare partite più difficili e possa essere mentalmente e fisicamente più stanca. E in questo l’Inghilterra forse ha una carta in più., l’abbiamo visto con la Danimarca: è una questione di equilibri, che durante la partita cambiano, ma la formazione finale era quasi più forte di quella titolare. S. Perché ha sempre avuto cali di concentrazioni o era troppo esuberante. Ma sta giocando bene e davanti ha una gran difesa: deve stare tranquillo".. Quando sei giovane perdi la prospettiva giusta e cerchi di guadagnare sempre di più. Ma