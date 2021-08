Jens-Petter Hauge, neo-giocatore dell'Eintracht Francoforte, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni per il club tedesco: "Sono molto felice di essere qui e di fare il mio prossimo passo. L'Eintracht è un club di grande tradizione e ha già fatto grandi cose a livello internazionale. Ho seguito il loro cammino in Europa League e non vedo l'ora di vestire anch'io questa maglia".