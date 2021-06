Jens Petter Hauge, esterno offensivo del Milan, parla a Eurosport Norway di questa sua prima stagione in rossonero: "Per me giocare nel Milan, un club così importante e con tanti campioni, è un sogno che si avvera. Non potevo dire di no a un'opportunità del genere. La stagione? È stata molto positiva, anche perché era la prima nel calcio italiano e dovevo imparare molte cose. Forse non ho giocato tanto quanto avrei voluto, ma è stata lunga e ho avuto le mie opportunità: sono comunque soddisfatto".



LA SERIE A - "Non è mai facile quando da un momento all’altro lasci il tuo Paese, dove hai sempre vissuto e giocato, per trasferirti in un calcio più difficile. Non è stato semplice, ma il club ed i compagni mi hanno aiutato da subito".



SUL FUTURO - "Il mio desiderio è giocare di più ed esprimermi al massimo. So chi ci sono diverse squadre interessate a me, ma sto bene al Milan, sono felice di indossare questa maglia. Vedremo cosa succederà nel corso dell'estate".