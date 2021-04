E' tornato e non vuole fermarsi più.quelle che hanno convinto il Milan a puntare su di lui. Certo, non è il giocatore ammirato in autunno, quando era sulla cresta dell'onda dal punto di vista fisico e mentale, ma, lontano anni luce dal piccolo Bodo Glimt. A chiarirlo Stefano Pioli: "​Ha avuto un appannamento dal punto di vista fisico ma è fisiologico, è arrivato quando la stagione in Norvegia stava per finire ed era più brillante per gli altri. In questi due giorni l'ho visto in buone condizioni".Digerita la delusione per l'esclusione dalla lista Uefa, il ragazzo classe 1999 ha lavorato molto, si è rifatto il look, non solo in termini di pettinatura. Si è dedicato ai movimenti difensivi, ha capito quanto è importante gestire le energie e dare continuità, anche all'interno della stessa partita. E' tornato a essere una risorsa credibile, quel giocare che fa la differenza,Ora conta il presente, conta la lotta Champions League, per il futuro si vedrà.. Maldini e Massara a gennaio hanno detto no ad alcune proposte, tra le quali quelle di Bayer Leverkusen e Southampton, a fine anno parleranno con lui, con Pioli e decideranno se tenerlo in rosa o mandarlo in prestito (da escludere, a oggi, la cessione a titolo definitivo). Il finale di stagione potrebbe dare i giusti indizi.