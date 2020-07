Caro Bayer, lasciamo andare. Le parole probabilmente saranno diverse, ma non non ci sono dubbi sul concetto che sarà espresso.. Secondo quanto riporta la Bild il talento classe 1999, con il quale flirta da tempo. I suoi agenti hanno trovato un accordo di massima sulla base di 9 milioni di euro annui, per chiudere l'affare resta da trovare l'intesa economica con le Aspirine, che continuano a sparare alto: 90 milioni di euro. Havertz piace molto a Sarri, che l'ha elogiato pubblicamente , ma sa che Paratici non può accontentarlo, non può pianificare un investimento di tale portata.Havertz è destinato a raggiungere i Blues, che dopo Ziyech e Werner vogliono centrare un altro colpo stellare.