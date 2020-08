Il rebus attorno al futuro disembra finalmente destinato a risolversi per il bene dellae del suo bilancio. Il centravanti ceco ha infatti terminato la sua stagione in prestito alsenza che il club della Red Bull usufruisse del diritto di riscatto presente negli accordi stipulati a inizio anno ed ora è ancora una volta sul mercato alla ricerca di una nuova sistemazione. Un domino di mercato sta però aprendo la porta ad una clamorosa via di fuga per i giallorossi.- Il primo pezzo, la prima tessera del puzzle parte dal, letteralmente scatenato sul mercato, che è pronto ad acquistare l'attaccante tedesco dalKaimettendo sul tavolo un'offerta monstre che permetterà alle Aspirine di avere ampio margine di manovra. Proprio il Leverkusen si è di nuovo fatto vivo con gli intermediari che curano gli interessi die una volta chiusa la cessione del classe 2000 piazzerà l'affondo per acquistarlo.Per la Roma non è più una priorità, anzi,per non fare minusvalenza e per riuscire anche a piazzare una piccola plusvalenza a bilancio. Ilci ha provato e ci sta ancora provando senza però arrivare a quelle cifre. È stato offerto anche al, che però non considera il colpo come fattibile e allora la scelta del Bayer con la liquidità incassata per Havertz, risolverà in un colpo solo una telenovela, che, finalmente si avvicina ad una conclusione..