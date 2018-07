Eden Hazard è sempre più vicino al Real Madrid. La società spagnola è ancora alla ricerca dell'erede di Cristiano Ronaldo e ha individuato nel belga il rinforzo ideale per la rosa di Lopetegui. Lo stesso Hazard dopo la finale 3-4 posto contro l'Inghilterra ha rilasciato delle clamorose dichiarazioni sul suo futuro al giornalista belga Kristof Terreur direttamente dalla Russia: “Dopo sei stagioni meravigliose al Chelsea è arrivato il tempo di provare qualcosa di diverso. Sicuramente dopo questo Mondiale. Posso decidere se voglio restare a Londra o andare via, ma l'ultima parola spetterà comunque al Chelsea. Voi sapete qual è la mia meta preferita.



SARRI A LONDRA - "Sarri? Sapevamo già da un po' di tempo che sarebbe arrivato Sarri. Se è un buon allenatore? Se mi fa vincere qualche trofeo, lo è. Mertens me ne ha parlato molto bene. Dovremo lavorare molto con lui. È il modo di fare italiano, ma ci siamo già abituati con Conte".