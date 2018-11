Il fantasista del Chelsea torna a parlare del futuro e, a Canal+, non esclude l'addio a fine stagione: "Non mi vedo lontano dal Chelsea a gennaio, non farei questo né al club né ai tifosi. In inverno avrò ancora un anno di contratto, però se non rinnovo una cessione a fine anno sarà possibile, come è possibile che trascorra il resto della carriera sportiva al Chelsea. PSG? Ho avuto dei contatti, ma non mi attira. Ho sempre detto che se tornerò in Ligue 1 sarà per il Lille".