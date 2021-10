Il futuro di Eden Hazard è ancora tutto da scrivere. Durante la conferenza stampa in vista della sfida di campionato con l'Osasuna il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha fatto capire che per il belga potrebbe non esserci molto spazio, sia nel presente che nel futuro: "La posizione di Hazard è chiara: può giocare esterno nel 4-3-3 e attaccante o seconda punta nel 4-4-2. Il giocatore ora sta bene, si allena ed è pronto per giocare. Qual è il problema dunque? Il suo problema è l'allenatore che gli preferisce altri calciatori. Questo può succedere in un top club come il Real Madrid".