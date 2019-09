Da dieci anni ormai il mondo del pallone è monopolizzato dal duopolio dei 'mostri' e allo stesso tempo diviso in due: chi elegge la Pulce argentina come migliore assoluto per la sua classe, chi punta sulla potenza e l'efficacia di CR7. Due alieni, due campioni di un altra galassia e un dibattito destinato a durare, probabilmente, anche al termine delle loro carriere professionistiche, ma sorge un'altra domanda:Se Messi e Ronaldo hanno fatto terra bruciata, alle loro spalle la competizione è serrata per prendersi il primo posto utile.è da tempo stabilmente consacrato ai massimi livelli, ma negli anni è stato man mano raggiunto da rivali sempre più agguerriti: il compagno di squadra, già campione del mondo con la Francia a 20 anni,che ha deliziato con il Chelsea, fino agli ultimi arrivati, gioiello affinato da Guardiola,, sconfitto in finale di Champions dal duo. Sfida serrata per piazzarsi alle spalle dei due alieni e consacrarsi come primi tra gli uomini.