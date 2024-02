Hazard: 'Non ne potevo più di Conte. Solo Messi meglio di me'

Eden Hazard si è ritirato dal calcio giocato e si è aperto a 360 gradi a France Football, cui ha raccontato gioie, dolori e aspettative non mantenute durante la sua carriera. Ecco alcuni degli stralci più interessanti della sua intervista.



CARRIERA - “Non si rimane per caso ai vertici per 16 anni, come ho fatto io. Allenatori? Conte è quello che mi ha chiesto di più, ogni giorno. E' uno dei più grandi allenatori e forse con lui ho vissuto la mia stagione migliore al Chelsea, ma non ne potevo più dei suoi allenamenti, delle sedute tattiche. Con Mourinho è andata male il terzo anno, ma in allenamento diceva ai compagni di fare attenzione, di non entrare duro su di me, così prendevo palla e ridevo, ricordandogli gli ordini di Mourinho".



I MIGLIORI - “Individualmente solo Messi è più forte di me. Ronaldo è un calciatore più forte, ma non credo da un punto di vista di calcio puro. Avrei potuto fare meglio, ma non l'ho voluto. Me ne sono sempre fregato delle statistiche. Ad un certo punto mi alzavo da letto e mi infortunavo. Il mio corpo era stanco e non potevo riposare. Alla fine al Real Madrid avevo l'impressione che il pallone l'avrei perso anche prima di riceverlo. Mi spiace di aver deluso i tifosi”.