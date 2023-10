Kylian Hazard, fratello di Eden, che ha lasciato il Real Madrid a giugno e che è attualmente senza squadra, ha parlato ad Het Laatste Nieuws del futuro del belga: "Al momento non si muove, ma non so se la sua carriera è finita. Se prenderà una decisione definitiva toccherà a lui stesso dirlo. Eden è a Madrid, i suoi figli vanno a scuola lì, per ora" .



Il fratello di Hazard non esclude l'ipotesi ritiro: "So cosa fa ogni giorno. Cerca solo di godersi la vita. Ama il calcio, è sempre stata la sua più grande passione ed è per questo che ha dato tutto in ogni squadra in cui ha giocato. Ha fatto tutto quello che poteva e ha vinto trofei in ogni club in cui ha giocato. Se fossi in lui smetterei. Eden merita di trascorrere del tempo con la sua famiglia".