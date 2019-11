Nel corso dell'intervista concessa a L'Equipe, Eden Hazard parla anche del suo approdo al Real Madrid: "È stato un sogno per me. Da quando ho iniziato a giocare nel giardino da piccolo, era il club per cui facevo il tifo. Zidane era il mio idolo, quando lo vedevo in televisione era magico. Spesso andavamo in vacanza con la mia famiglia in Spagna, ma mai a Madrid. Ogni volta le persone mi parlavano del Real. Potevo andarci prima, quand'ero al Lille erano già interessati a me, ma avevo 21 anni e volevo andare in Inghilterra".