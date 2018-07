La trattativa tra Real Madrid e Chelsea è stata bruscamente frenata dopo l’arrivo di Maurizio Sarri: il neo allenatore dei Blues non gradisce l’idea di veder partire Eden Hazard, e solo un’offerta “monstre” dei Blancos ammorbidirebbe le resistenze del club inglese. I bookmaker, però, rimangono convinti: il talento belga è destinato al Real, da tempo scelto come prossima tappa della sua carriera, e il suo trasferimento in Spagna rimane l’opzione favorita sulle lavagne internazionali, a quota 1,40. Più in salita, con buona pace di Sarri, la possibilità di un altro anno al Chelsea, uno scenario a 3 volte la posta