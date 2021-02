Eden Hazard è costantemente al centro delle voci di mercato. Perché il belga da quando ha lasciato il Chelsea per volare al Real Madrid ha quasi perso lo stesso numero di partite di quelle che ha giocato, assenze costanti per infortunio e un matrimonio con le merengues che non decolla. Ecco perché la stampa spagnola lo annuncia sul mercato per giugno, Juventus e ritorno al Chelsea le due ipotesi menzionate per il futuro prossimo di Hazard.





POSIZIONE JUVE - I rumours si rincorrono ed è solo l'inizio, perché Eden può davvero lasciare Madrid in estate dopo l'operazione da 100 milioni per portarlo via a Roman Abramovich. La Juventus è molto chiara in merito alle voci che accostano Hazard: non c'è alcuna trattativa o un interesse reale, la dirigenza bianconera non sta cercando quel tipo di giocatore né ha avviato contatti seri sul fronte Hazard. Ecco perché ad oggi le voci rimangono tali, la Juve è netta in tal senso. Aspettando un'estate calda per Eden...