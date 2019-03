Eden Hazard strizza ancora l'occhio al Real Madrid. Intervistato dal connazionale e mito del ciclismo Merckx per la tv belga, l'attaccante del Chelsea ha confessato chi sceglierebbe tra Zinedine Zidane (tecnico dei blancos) e il ct dei Diavoli Rossi Roberto Martinez: "Come calciatore penso che non ci siano colori, ho grande rispetto per Zidane: è stato il mio idolo, ho iniziato a giocare grazie a lui. Però, per le vittorie ottenute con Martinez, sceglierei lui".