Era il 12 aprile 2016, quando il Real Madrid di Cristiano Ronaldo si appoggiò sulle spalle del portoghese, per lanciare la rimonta e iniziare la scia dei suoi grandi successi. I blancos giocavano contro il Wolfsburg, dovendo recuperare il 2-0 in trasferta, ma al ritorno ci pensò Ronaldo: tre gol, passaggio del turno e via verso la prima di tre Champions consecutive.



Dieter Hecking, tecnico avversario di allora, alla Gazzetta dello Sport racconta: "Ronaldo è capace di ogni cosa, può anche fare di nuovo 3 gol come contro il mio Wolfsburg. Certo che può... L’Atletico ha la miglior fase difensiva d’Europa e un ottimo attacco: senza Ronaldo, che può inventarsi gol in qualsiasi modo, sarebbe impossibile. Ma Cristiano c’è.... Se dicessi che Ronaldo non è il giocatore più forte che io abbia mai incontrato, mentirei... Ricordo che quella notte dissi alla squadra che non dovevamo avere timore né di lui né del Bernabeu. Ma al 17’ stavamo già 2-0 con doppietta di CR7, fu mostruoso".