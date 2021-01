Tony D'Amico si racconta. In un'intervista a L'Arena, il ds dell'Hellas Verona parla di Mattia Zaccagni: "Napoli? No, Mattia oggi è del Verona. Non so cosa accadrà nei prossimi mesi. Ma lui è un nostro calciatore".



SU SILVESTRI - "Nooo. Anche Marco è dell’Hellas. Sono dei calciatori come altri in rosa che si sono messi in mostra e stanno facendo bene. Il merito è del club ma soprattutto del lavoro di Juric e di tutto il suo staff. Non dimenticherei neppure lo zoccolo duro della squadra. Ovvero quei ragazzi che hanno fatto capire ai nuovi come significa giocare qui e li hanno aiutati nell’inserirsi al meglio nel gruppo".



SU JURIC - "Sempre in sintonia. È normale che vi possano essere delle tensioni. In ritiro ad esempio avevamo solo 9 giocatori. Come fa un allenatore a non essere preoccupato. Ma era il momento, il mercato e la situazione del Covid. Poi via via, remando tutti in un’unica direzione, siamo a questi livelli. Ma non è finita bisogna non perdere di vista l’obiettivo".