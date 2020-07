Giampaolo Pazzini non rinnova con l'Hellas Verona e lascia gli scaligeri. Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante spiega: "Sono emozionato, lo sapevo da tempo ma in cuor mio non ci pensavo. L'ultima volta che sono andato allo stadio ho capito che eravamo alla fine, sono stati cinque anni intensi tra alti e bassi, un percorso bellissimo e sono felice di averli finito in Serie A. Verona e i tifosi mi hanno dato molto, ringrazio la città che ha accolto me e la mia famiglia. Futuro altrove? Penso giorno per giorno come sempre, domenica mi sono reso conto che era l'ultima. E' stata un'annata bellissima. Finisce il rapporto con l'Hellas, la società ha fatto le sue scelte. Io ho un'idea abbastanza precisa in testa, ma voglio finire l'anno, stare con la mia famiglia, e a mente lucida cercare di capire cosa voglio fare da grande. Non ci sono state offerte per me, se non qualcosa dall'estero. Ho un'idea, ma voglio valutare con calma. Avrei voluto prolungare, in cuor mio ci speravo, sapevo di non poter fare più quaranta partite ma a Verona sto da Dio. Stiamo valutando di fermarci qui a vivere, quindi non è una cosa detta così. Il Verona comunque con me è stato corretto e quando uno è sincero per me va bene".