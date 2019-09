Il nuovo centrocampista dell'Hellas Verona Sofyan Amrabat è stato presentato oggi alla stampa. Queste le sue principali dichiarazioni: "Juric? Mi piace, ho parlato con lui prima di arrivare. È uno dei motivi per cui sono qui. È un ottimo allenatore, prepara bene le partite. Gli piace giocare aggressivo e pressare. Milan? Penso che i grandi match siano i più belli da giocare. Ho giocato in Champions, ho esperienza. Tutti sanno che il Milan è una grande squadra, abbiamo grande rispetto per loro. Non abbiamo paura di nessuno, giochiamo in casa, ho visto che ci saranno ventimila tifosi".



Sulla trattativa col Verona: "Mi volevano, il Brugge inizialmente non voleva lasciarmi andare ed è una cosa che devi rispettare. Nel frattempo i contatti sono proseguiti, dopo un paio di settimane ho manifestato la mia volontà di andare all’Hellas. Le mie sensazioni erano molto buone, per me era la giusta scelta da fare".