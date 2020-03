Un nuovo capitolo della nostra storia





Anche l'si lancia nel mondo degli: ufficiale la collaborazione con, da cui nasce il team con cui gli scaligeri parteciperanno alla prossima, primo campionato nazionale ufficiale che si giocherà suedIl comunicato:La eSerie A TIM è ai nastri di partenza: e l'Hellas Verona FC eSports è pronto. Il campo di gioco sarà una console, la PS4, e la stagione si giocherà su due fronti, un campionato di FIFA 20 e uno di Pro Evolution Soccer 2020, con fischio d’inizio il 23 marzo. Le competizioni sono entrambe divise in 4 gironi, le avversarie del Verona saranno rispettivamente Roma, Fiorentina e Sassuolo nella eSerie A TIM di FIFA e Bologna, Sassuolo e Lazio in eFootball PES 2020.In questa avventura il Verona scende in campo con Outplayed: il partner gialloblù fornirà i 2 players titolari per i diversi campionati e seguirà l’Hellas durante tutto il campionato.Outplayed è una delle società leader in Italia nel settore degli Esports. Con più di 100 atleti nella propria scuderia compete sia in Italia che in Europa in tutti i titoli più importanti del panorama dei videogiochi. Outplayed vanta campioni nazionali su qualsiasi piattaforma e si è sempre contraddistinta per la qualità dei risultati e dei talenti scoperti in tutta Italia.«La eSerie A TIM è una competizione innovativa che porta il calcio italiano in una nuova dimensione. Gli eSports – sottolinea Marco Pistoni, Chief Revenue Manager di Hellas Verona FC - stanno diventando una realtà sempre più importante e rilevante, per questo abbiamo deciso di scendere in campo con Outplayed, un partner strutturato e preparato per affrontare assieme all’Hellas Verona questa nuova sfida in un mondo giovane e dinamico».«Siamo molto onorati e felici di questa partnership - dichiara Simone Benedetti, co-owner Outplayed Esports -. L’Hellas Verona si è subito dimostrata una società lungimirante e propositiva verso il mondo degli eSports e dei giovani. La eSerie A TIM è una grande opportunità per il nostro settore e non vediamo l’ora di affiancare l’Hellas Verona nel suo percorso».