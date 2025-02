Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

ancora in piena emergenza infortuni (nelle scorse ore si è aggiunto pure l'ultimo arrivato Daniel Maldini alla lista degli indisponibili)dopo il pareggio interno contro il Torino dell'ultimo turno di campionato (ha vinto solo una delle ultime 6 di campionato) e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna. I nerazzurri inaugurano il programma di questo sabato della 24esima giornata,; gli uomini di Zanetti non vincono al “Bentegodi” dallo scorso 3 novembre (3-2 alla Roma) e hanno collezionato un pari e 5 sconfitte da allora.(3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov, Sarr; Mosquera. All. Zanetti(3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Cuadrado, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. All. Gasperini: Sozza: -: -