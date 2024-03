Hellas Verona: Baroni sta facendo un miracolo. Folorunsho uomo chiave

Alessandro Righelli

L'Hellas Verona sembra aver trovato una luce in fondo al tunnel. Dopo le ultime ottime prestazioni, come la vittoria a Lecce che ha tolto temporaneamente la squadra dal pantano della zona retrocessione, i gialloblù capitanati da mister Baroni stanno vivendo una piccola rinascita. Dopo il pareggio clamoroso contro la Juventus, solamente una sconfitta contro il Bologna, e poi due vittorie importantissime contro il Sassuolo e, appunto, Lecce. Sette punti in quattro partite che non solo muovo assai la classifica, ma soprattutto riabilitano un morale che sino a poche settimane fa sembrava essere quasi irrecuperabile. Una squadra che è stata rivoluzionata dal midollo, con giocatori nuovi che non avevano mai solcato i campi di serie A e che addirittura non parlano ancora bene italiano, sono stati amalgamati in modo quasi perfetto da una guida tecnica che sta davvero facendo gli straordinari.



Marco Baroni sta facendo un lavoro straordinario ed è il vero artefice di questa rinascita gialloblù. A gennaio la squadra che conosceva e su cui stava costruendo il suo modello di gioco è stata stravolta, per non dire cancellata di netto. Lui, al contrario di molti, non ha battuto ciglio, anche se magari, in cuor suo, qualcosa avrebbe voluto dire. Ciononostante, senza proferir polemica, ha accettato stoicamente i dettami e le scelte della società, lavorando a testa bassa e mai abbandonando la sua idea di calcio. Si è rimboccato le maniche e ha cominciato a lavorare con ciò che gli era stato dato. Da qui, in tempi brevissimi, ha creato delle fondamenta tutt'altro che scontate, impartendo sin da subito ai giocatori un carattere forte e deciso, soprattutto ai nuovi arrivati. Insomma, un piccolo capolavoro che ora sembra star dando i suoi primi frutti. Baroni sta davvero dimostrando tutto il suo valore e le sue doti di allenatore, nonostante le innumerevoli difficoltà che ancora oggi attraversano la squadra gialloblù.



Se da una parte l'allenatore sta facendo qualcosa di davvero speciale, dall'altra anche alcuni giocatori stanno finalmente dimostrando importanti passi in avanti. Questo è il caso di Michael Folorunsho, che è diventato l'uomo simbolo sul campo di questo Hellas Verona. Quarto gol segnato a Lecce e migliore in campo senza alcun dubbio. Il match in terra salentina è stato però solamente l'ultimo di una serie che ha visto proprio il centrocampista romano prendere in mano la squadra e portarla fuori dalle sabbie mobili della zona rossa della classifica. Folorunsho non è solo goleador, ma anche uomo di sostanza e di carattere, con ben sei palloni recuperati e 12 duelli ingaggiati a Lecce. Insomma, la vera anima di una squadra che sta rinascendo dalle proprie ceneri.