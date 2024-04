Hellas Verona, Baroni: 'Suslov e Swiderski recuperati. Bonazzoli? E' un po' un testone...'

, allenatore dell', è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita con il, 31esima giornata di Serie A: le sue dichiarazioni.- "Chiaro che sono punti importanti contro una squadra difficile da affrontare, con un allenatore come Gilardino che ha fatto un bel lavoro. E' una gara importante, sappiamo che un risultato positivo significherebbe tanto ma è una partita insidiosa".- "Come vi avevo anticipato settimane fa è un po' un testone, ma sa che se lavora forte va in campo: ora deve pensare a questo, sa che se lavorerà duro troverà il campo, è un giocatore di qualità che può far gol e noi abbiamo bisogno di questo".

- "E' stata un'annata movimentata, i nostri tifosi lo hanno anche patito. Loro sanno darci una carica importante e noi dobbiamo alimentarla: serve il giusto atteggiamento, ma questo sarà sicuramente un nostro punto di forza".- "Suslov ha avuto una grande forza, ha recuperato in tempi brevi ed è sempre stato a disposizione, sono contento di averlo recuperato come Swiderski, questa settimana si è allenato bene dopo qualche scoria dalle nazionali. Queste partite non si giocano solo in 11 ed è fondamentale l'apporto di chi entra dalla panchina".

- "Coppola è un titolare, a Cagliari pensavo di farlo giocare ma Dawidowicz ha recuperato in fretta, per il resto non sono tanto importanti le scelte iniziali, voglio sfruttare al massimo i ragazzi che ho a disposizione".- "Per la fascia destra sto valutando, Centonze con il Milan ha fatto molto bene e valuterò se riconfermarlo":- "I duelli saranno fondamentali, a volte lavora alto, a destra e sinistra, sta facendo benissimo altrimenti non sarebbe richiesto da grandi club. Ha fatto un campionato e tutta la squadra dovrà essere attenta a lui".

- "Sono rientrati entrambi. Tavsan ha avuto un problemino alla caviglia, ma ora sta bene. Saranno entrambi disponibili".- "Penso prima di tutto al gol, oltre a non subire per fare punti i gol bisogna farli: il mio pensiero è questo".- "Sta diventando un giocatore moderno. Ha grande corsa, capacità penetrativa, deve stare centrato nella partita. Può anche fare il centrale, ma lo stiamo utilizzando a sinistra perché abbiamo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche".