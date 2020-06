Hellas Verona-Cagliari 2-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 14’ p.t., 25’ p.t. Di Carmine (HV), 43’ p.t. Simeone (C).



Assist: 14’ p.t. lazovic, 25’ p.t. Verre



Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Badu, Amrabat, Lazovic (dal 40 s.t. Dimarco); Verre (6’ s.t. Veloso) Borini; Di Carmine (8’ s.t. Zaccagni) ALL.: Juric.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Cacciatore (Dal 24’ Mattiello), Ceppitelli, Pisacane; Nandez, Ionita (Dal 20’ paloschi), Cigarini, Rog, Pellegrini (dal 40’ s.t. lykogiannis); Pereiro (dal 4’ s.t. Birsa), Simeone. ALL.: Zenga.

Arbitro: Manganielli

Ammoniti: 15’ Pereiro (C),34’ p.t. Badu (HV), 34’ p.t. Nandez (C), 11’ s.t. Pisacane (c), 14’ s.t. Cigarini (C), 38’ s.t. ceppittelli (C)



Espulsioni: 35’ Borini (HV), 25’ Cigarini (C)