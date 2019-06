Hellas Verona-Cittadella 3-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 27' Zaccagni (V), 69' Di Carmine (V), 83' Laribi (V)



Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Henderson (66' Pazzini), Gustafson (76' Munari), Zaccagni; Laribi, Di Carmine, Di Gaudio (57' Matos). All. Aglietti.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Parodi, Frare, Adorni, Rizzo; Siega (50' Proia), Iori (77' Schenetti), Branca; Panico; Diaw, Moncini (64' Cancellotti). All. Venturato.



Arbitro: sig. Piccinini di Forlì



Ammoniti: 9' Vitale (V), 11' Siega (C), 12' Di Carmine (V), 24' Parodi (C), 48' Bianchetti (V), 60' Proia (C), 92' Munari (V)



Espulsi: 62' Parodi (C), 79' Proia (C)