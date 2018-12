Hellas Verona-Cittadella 4-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 10' Pazzini, 32' Pazzini, 82' Pazzini rig., 90' Tupta



Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Almici, Bianchetti, Caracciolo, Balkovec; Zaccagni, Colombatto (81' Henderson), Gustafson; Matos, Pazzini (87' Tupta), Lee (73' Kumbulla). All. Grosso.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Adorni, Carmigliano, Ghiringhelli (80' Bussaglia); Maniero (69' Malcore), Pasa, Branca; Panico, Schenetti, Strizzolo (63' Finotto). All. Venturato.



Arbitro: sig. Sacchi di Macerata



Ammoniti: 24' Ghiringhelli (C), 88' Schenetti (C)