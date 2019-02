Hellas Verona-Crotone 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 50' Pettinari (C), 78' Di Carmine (V)



Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Marrone, Vitale; Gustafson, Munari (13' Colombatto), Zaccagni; Matos (51' Tupta), Di Carmine, Di Gaudio (70' Pazzini). All. Grosso.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Vaisanen (24' Curado), Spolli, Golemic; Sampirisi, Rohden, Benali, Barberis, Milic; Machach (61' Mraz), Pettinari (66' Molina). All. Stroppa.



Arbitro: sig. Piccinini di Forlì



Ammoniti: 31' Matos (V), 40' Zaccagni (V), 41' Marrone (V), 45+2' Rohden (C), 53' Milic (C), 63' Rohden (C)



Espulsi: 63' Rohden (C)