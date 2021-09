Dopo appena tre giornate, un'altra panchina di Serie A è fortissimamente in bilico ed è destinata a cambiare padrone: dopo il Cagliari, che appare sempre più orientato a dare in benservito a Leonardo Semplici per fare posto ad uno tra Claudio Ranieri e la new entry Diego Lopez, anche l'Hellas Verona medita decisioni drastiche ed imminenti. Il ko di Bologna avrebbe convinto il patron gialloblù Maurizio Setti a separarsi da Eusebio Di Francesco, con cui aveva sottoscritto un contratto fino a giugno 2023.



Gli zero punti raccolti in questo avvio di stagione hanno lasciato il segno, al netto delle prestazioni offerte dall'Hellas dall'esordio contro il Sassuolo sino ad oggi. Fino a ieri sera, il tecnico abruzzese si definiva estremamente soddisfatto del comportamento dei suoi giocatori nonostante la classifica deficitaria. Setti ha però fatto delle valutazioni diverse e uno dei nomi da tenere maggiormente in considerazione in queste ore è quello dell'ex allenatore di Chievo e Cagliari Rolando Maran. Da non scartare nemmeno quello di Igor Tudor, reduce dall'esperienza alla Juventus al fianco di Pirlo ma già tecnico dell'Udinese.