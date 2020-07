DI SEGUITO TUTTA LA SENTENZA





E due. A poco più di un mese dalla dichiarazione di fallimento della società H23, di cui Calciomercato.com diede notizia in esclusiva il 19 giugno 2020, un'altra società della complessa galassia costituita intorno al pacchetto di controllo dell'Hellas Verona si vede assegnare la medesima sorte dal Tribunale di BolognaIl documento, che fissa per il 15 dicembre 2020 alle 12.30 l'esame dello stato passivo della società, contiene una serie di interessanti informazioni e è punteggiato di annotazioni piuttosto severe. Passiamolo rapidamente in rassegna.In primo luogo, in questo caso la società ricorrente è Santa Benessere & Social SpA.Con ricorso presentato in data 9 dicembre 2019 la Santa Benessere & Social ha chiesto declaratoria di fallimento per HV7 (società in liquidazione) per un credito di 5.125.000 euro più interessi, relativo alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario. Dalle prime righe del documento si scopre che Santa Benessere ha promosso un'azione anche presso il Tribunale di Genova, per ottenere un sequestro conservativo di 5,9 milioni di euro nei confronti di HV7. Sequestro che, riferisce il testo, è stato eseguito “su un credito di HV7 verso H23 S.p.A. per un ammontare di euro 4.059.124,44”.Successivamente il documento riferisce le manovre effettuate in sede di procedimento, e in particolar modo il tentativo di revoca dello stato di liquidazione di HV7 e l'accollo del suo debito da parte di Star Ball (società che adesso detiene le partecipazioni dell'Hellas Verona). Qui si apre una complessa schermaglia per la cui ricostruzione rimandiamo alla lettura del documento.Meritano invece di essere riportati alcuni passaggi del testo firmato dal presidente di sezione, dottor Maurizio Atzori, e dal giudice relatore, dottoressa Anna Maria Rossi. Riguardo alle eccezioni presentate dagli avvocati di HV7 rispetto alla “legittimazione attiva” del ricorrente come parte creditrice,Un altro passaggio (pagina 5), relativo alla certificazione dello stato d'insolvenza da parte di HV7, permette di scoprire un elemento riguardo alla misura cautelare adottata da Star Ball per affrontare la vicenda: “(...) da ultimo la società Star Ball (che si afferma essere l'attuale titolare della partecipazione nella Hellas Verona), [ha] costituito un deposito presso BNL di 6.500.000 euro vincolato a favore di Santa Benessere in caso di condanna di HV7 da parte del Tribunale di Genova (...)”. Ma i passaggi più severi vengono registrati a pagina 6. Ne riportiamo ampi stralci: “Gli approfondimenti acquisiti in esito alla ordinanza resa dal Collegio l'8.6.2020 non hanno evidenziato né le ragioni della revoca dello stato di liquidazione, né un effettivo risanamento della società: l'assemblea dei soci non ha chiarito minimamente quali siano le attività che HV7 intende svolgere; non risultano conferiti mezzi o liquidità, e il bilancio aggiornato al 20/4/2020 (…), pur evidenziando un apparente riequilibrio delle passività (euro 6.505.000) e degli attivi (euro 6.612.410),(…); va pur detto che si tratta di un bilancio privo della relazione del collegio sindacale, e mai depositato presso la Camera di Commercio, cosicché non rappresenta un dato formalmente acquisito ed oggettivamente affidabile”. E saltando una parte sul tourbillon della cessione di partecipazioni fra H23, HV7 e Star Ball, si giunge al colpo finale: “Conclusivamente, a fronte dell'imponente debito non vi sono elementi per ritenere che HV7 sia in grado di far fronte autonomamente alla propria situazione debitoria,P.S. In occasione del precedente articolo avevamo promesso di ricostruire la mappa delle società e dei passaggi azionari che in questi anni è stata costruita intorno all'Hellas Verona. Siamo inadempienti, manterremo l'impegno molto presto.@pippoevai