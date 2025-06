Hellas Verona e Cremonese, sfida per un difensore: nel mirino Mihaj

Getty Images

Sfida di mercato all'orizzonte tra l'e la neopromossa: entrambe le squadre infatti sono alla ricerca di un difensore da aggiungere in rosa in vista della prossima stagione e nel mirino dei due club, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe l'albanese classe '98, di proprietà dei portoghesi del Famalicao,Il giocatore, che ha origini greche, prima della sua esperienza in Portogallo aveva giocato solo nel campionato ellenico - con il Panaitolitos e con il PAOK Salonicco., reduce da una stagione da 29 presenze nella Primeira Liga di cui la maggior parte con la fascia di capitno al braccio,e questo potrebbe agevolare anche un suo trasferimento a parametro zero.

Enea Mihaj conta anche, con cui ha preso parte anche al Campionato Europeo 2024 senza però mai scendere in campo. Nel suo palmares personale figura una Coppa di Grecia vinta con il PAOK Salonicco nella stagione 2020/21.