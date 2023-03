Tegola per l’Hellas Verona. Mister Zaffaroni dovrà rinunciare a Simone Verdi per la 27^ giornata di Serie A, quando domenica 19 marzo i gialloblù saranno ospiti della Sampdoria.



IL REFERTO - Questo il comunicato del club scaligero, pubblicato sui propri canali ufficiali: “Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui il calciatore Simone Verdi è stato sottoposto nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale sinistro“. Il calciatore dovrebbe dunque tornare a disposizione per il delicato impegno contro la Juventus del 1° aprile.