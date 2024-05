Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

è il quinto match della 35esima giornata della Serie A 2023/2024. Il fischio d'inizio è fissato per domenica 5 maggio alle 15:00. I padroni di casa sono alla ricerca di punti preziosissimi in ottica salvezza e arrivano dalla sconfitta patita per mano dell'ex di turno Zaccagni contro la Lazio. I viola, di contro, sono reduci dall'incredibile impegno europeo contro il Club Brugge e non hanno intenzione di mollare il treno europeo anche in campionato.

Hellas Verona-Fiorentina, calcio d'inizio alle ore 15:00 di domenica 5 maggio allo Stadio Bentegodi di Verona sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca è affidata a Gabriele Giustiniani.- Il Verona deve fare a meno di Cabal squalificato, al suo posto è pronto Centonze. In casa viola, invece, Italiano si affiderà ad un ampio turnover in vista dell'importantissima gara di ritorno in Belgio col Club Brugge, che decreterà una finalista della Conference League. Tornano, quindi, Christensen e Parisi. Chance dal primo minuto anche per i due ex Barak e Faraoni. Davanti giocherà Nzola.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Vinagre; Folorunsho, Duda; Serdar Lazovic, Bonazzoli; Noslin. All. BaroniFIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Parisi, Ranieri, Milenkovic, Faraoni; Duncan, M. Lopez; Castrovilli, Barak, Ikonè; Nzola. All. Italiano