sul gol subito non ha colpe ma fa i miracoli in più occasioni sia su Zapata che su Gomez.tanto ritmo sia in fase offensiva che difensiva. Spesso propositivo, lascia pochi spazi agli avversari.errore clamoroso che regala il gol del momentaneo vantaggio per l'Atalanta. Distrazione che non è la sola durante una partita che doveva essere giocata con più attenzione.(dal 40' s.t.Zapata non è di certo un cliente facile ma prova lo stesso a usare il fisico per contrastarlo e sporcargli più palloni possibili.buona la spinta in avanti e l'aiuto ai compagni.cerca spesso di dialogare con il compagno amrabat e si fa vedere anche in attacco o su respinte.partita giocata ai 100 all'ora. Tocca un numero infinito di palloni e sporca quasi tutti i palloni avversari.bene in fase difensiva, mentre in quella offensiva poteva fare qualcosa di più.(dal' 28' s.t.continua il lavoro svolto dal suo compagno. Bene l'intesa con Borini in fase di impostazione.)gioca un tempo, uscendo per comprensibile stanchezza. Partita da sufficienza con poche giocate importanti ma sempre ordinato.(dal 1' s.t.entra in gioco carico, e si vede. Si spegne però dopo una ventina di minuti, complice anche l'arretramento della squadra nel finale.)migliore in campo insieme ad Amrabat, segna e convince. Giocate sempre fatte con il tempo giusto e quasi sempre pericoloso in area avversaria.partita più che sufficiente la sua, giocata molto a favore del compagno di reparto.(dal 28' s.t.altro punto d'oro per un Verona che riesce ad affrontare a viso aperto ogni squadra. Quando l'Atalanta nel finale si è fatta più pericolosa, l'allenatore gialloblù ha arretrato nel migliore dei modi il baricentro senza correre troppi rischi.