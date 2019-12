L'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro l'Atalanta: "Penso che abbiamo fatto una prestazione veramente importante. Ci è mancata un po' di esperienza che non acquisisci facilmente. Abbiamo commesso qualche ingenuità e l'abbiamo pagata. Sono però contento di come hanno affrontato l'Atalanta. Spiace per qualche ingenuità anche banale dove abbiamo regalato il gol".



Sulla prestazione di Di Carmine: "Non ho mai avuto su di lui. Ha i movimenti da attaccante e può far bene in A dopo aver fatto bene in B. Ha una buona finalizzazione. Secondo me lui partiva da un'idea di calcio un po' diversa dalla mia ma, ripeto, non ho mai avuto dubbi su di lui".