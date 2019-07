Ivan Juric si presenta come nuovo tecnico dell'Hellas Verona: "È sempre stato un piacere giocare qui, l'ambiente è sempre bellissimo e la squadra riesce ad esprimersi al meglio. Modulo? Vorrei partire con la difesa a 3, a volte ci schiereremo anche a quattro, ma la base sarà quella. Per quel che riguarda l'attacco molto dipenderà da che tipo di giocatori avrò a disposizione. Le caratteristiche che vogliamo prendere le sappiamo, dobbiamo aspettare sul mercato ma abbiamo le idee chiare. Vedremo i giocatori che riusciremo a prendere. Sarei venuto anche in caso di Serie B? Sì, l'accordo lo avevamo già trovato. Quando è stato esonerato Grosso sono stato contattato e ho dato subito la mia parola al presidente. Rivincita per me? No, è una nuova fase della mia carriera. Ho tante motivazioni. Il presidente vuole una squadra battagliera ed è quello che vogliamo fare. Portare a Verona l'idea di calcio di Gasperini? L'idea di calcio parte dal Gasp: ho lavorato molto con lui, sia come giocatore che come allenatore. Poi dipende tanto dalle caratteristiche dei giocatori. Se non avremo tutti i calciatori che vogliamo ci adatteremo. Cosa chiedo alla stagione? Per noi è una sfida, se riusciamo a salvarci faremo una grande cosa. Questo ambiente è molto stimolante per me, sono contento di essere a Verona. Bessa? È uno dei pochi giocatori in rosa che ha dimostrato di poter giocare in A, insieme a Pazzini. Vorrei restasse, ma se arriveranno offerte importanti è possibile che venga ceduto. Staremo a vedere. Può fare tutti i ruoli del centrocampo, con me ha fatto benissimo e sa fare tutte le fasi. Corre tantissimo. Rrahmani? L'ha scelto Tony D'Amico, è giovane ed ha carattere. Può fare il terzino o l'esterno di centrocampo, arriva in un campionato molto difficile. Cerchiamo difensori, ce ne mancano tanti per poter iniziare il ritiro. Quanti innesti? È normale che quando in squadra ci sono tanti giocatori che non hanno mai giocato in A crescono i dubbi. Alcuni giocatori si meritano un'occasione. Non so quanti innesti ci servono. Pazzini titolare? Dovremo vedere durante gli allenamenti, sia lui che Di Carmine. Cerchiamo comunque qualcuno anche nel ruolo di punta centrale. Dawidowicz e Di Carmine sono da Serie A? Devono dimostrarlo sul campo. Troveranno una fisicità diversa. Abbiamo le idee chiare ma è normale che dovrò valutare tutti i giocatori".