Dopo la partita di stasera della Nazionale Italiana finirà il periodo di pausa per il campionato e il Verona riprenderà a ritmi serrati gli allenamenti in vista della partita contro il Lecce.n un riordino di idee generale che va dall'allenatore, sino agli undici giocatori in cambio, passando ovviamente per tutta la rosa gialloblù. Speranze che chiaramente odorano di amarezza, di delusione e di una certa arrabbiatura di fronte a un calo di prestazioni della squadra a dir poco vertiginoso.Difficile a dirsi, ma ci si può aggrappare su qualche elemento della rosa che ad oggi non ha potuto incidere come avrebbe voluto.Stiamo parlando dianche e soprattutto a causa di guai fisici che lo hanno destabilizzato sia sotto l'aspetto fisico che tecnico. Dalle ultime sue dichiarazioni riportate, sembra che sia pronto al ritorno in campo proprio contro il Lecce.si tratterrebbe di un giocatore imprescindibile per la lotta alla salvezza. Ritrovare Lazovic potrebbe equivalere a ritrovare la squadra intera. Drako è oramai un pilastro importante per l'Hellas, uno di quegli uomini che sa come trascinare la squadra, non solo attraverso le proprie giocate, ma anche attraverso la propria presenza in campo.