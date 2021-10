Montipò 7: Se il Verona porta a casa un punto dal Friuli è merito suo. Provvidenziale su Nuytinck e Pereyra.

Sutalo 6: Bada più a difendere che attaccare, ma lo fa bene. (73’ Ilic sv)

Magnani 6,5: Beto è un avversario tosto ma lui regge bene l’urto, sorpattutto nel secondo tempo.



Ceccherini 5: Si perde Success in occasione del gol dell’Udinese, la sua partita dura solo un tempo. (46’ Dawidowicz 5,5: Meglio rispetto al compagno, ma in sofferenza pure lui).



Faraoni 5,5: Non riesce mai a sfondare sulla sua corsia, soffre la fisicità di Udogie.



Hongla 5: Fuori ritmo, Tudor lo cambia all’intervallo. (46’ Lazovic 6,5: Entra lui e l’Hellas riesce a farsi più pericoloso. Grande spinta sulla corsia mancina).



Veloso 6: Soffre il centrocampo dell’Udinese ma nel complesso se la cava con la sua esperienza.

Confusionario nel primo tempo da esterno, meglio quando portato a centrocampo.Conquista e segna il rigore del pareggio. Questa l’unica giocata, seppur decisiva, degna di nota del suo match.L’ex di turno è un fantasma. Girovaga per il campo senza mai rendersi pericoloso. (46’– Porta freschezza e qualità sulla trequarti, si vede che vive un grande momento ed è in fiducia).Non sfrutta l’occasione concessagli da Tudor. Anticipato sistematicamente. (66’Buon ingresso in campo per il Cholito, a sorpresa partito dalla panchina dopo il poker alla Lazio).Rivoluziona completamente la squadra dopo la vittoria contro la Lazio e nel primo tempo il suo Verona è inesistente. Meglio nella ripresa, viene salvato dalle parate di Montipò e dal rigore di Barak.