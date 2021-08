in un paio di occasioni deve fare qualche straordinario per evitare il gol.: si fa vedere a tratti sulla fascia, lasciando anche qualche spazio per la ripartenza avversaria. Sufficiente comunque nel complesso la sua gara.: ci mette sempre il fisico e anch in fase offensiva riesce a trovare la spizzata vincente per il primo gol dei suoi sugli sviluppi di calcio d'angolo.(24' s.t.buon approccio appena entrato, si mette subito a servizio della squadra, anche se la partita aveva oramai poco da dire. )fa il doppio lavoro, anche rischiando qualcosa.qualche imprecisione in fase difensiva, che lascia spazio alla ripartenza avversaria. Meglio in proposizione offensiva.(37' s.t.disegna ogni manovra dei suoi fornendo assist e palloni precisi. Ritorno in piena forma.amministra a centrocampo senza troppi problemi. Buona le preposizioni in avanti.(dal 24'buon esordio,fa bene da schermo tra difesa e attacco proponendo buoni contropiedi.)gol e partita giocata a grandi ritmi nonostante il caldo. Bene gli inserimenti e grande presenza in area di rigore.progressioni a centrocampo ben fatte, anche se sotto porta non è preciso come dovrebbe.(dal 24' s.t.meglio sicuramente nel primo tempo, mentre nella ripresa perde un poco di concentrazione e precisione nei dribbling.poco preciso nelle giocate e non ancora in piena forma. Macchinoso e troppo prevedibile.(37' s.t.: la squadra sta ovviamente prendendo forma. Oggi non era sicuramente una gara troppo complicata, anche se qualche sbavatura in difesa c'è stata. Il gioco deve ancora arrivare, come alcuni elementi richiesti.